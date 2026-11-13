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Amnesty affirme que l'ONU n'a pas empêché un massacre au Soudan du Sud

information fournie par France 24 13/11/2026 à 05:44

Un rapport publié par Amnesty International indique que les autorités sud-soudanaises ainsi que la Minuss, la mission de l'ONU au Soudan du Sud, étaient au courant qu'un massacre allait survenir le 1er mars dernier, à Abiemnom. Ce jour-là, 213 personnes perdaient la vie dans une attaque armée. Les Nations unies réfutent ces accusations.

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