Un rapport publié par Amnesty International indique que les autorités sud-soudanaises ainsi que la Minuss, la mission de l'ONU au Soudan du Sud, étaient au courant qu'un massacre allait survenir le 1er mars dernier, à Abiemnom. Ce jour-là, 213 personnes perdaient la vie dans une attaque armée. Les Nations unies réfutent ces accusations.
Amnesty affirme que l'ONU n'a pas empêché un massacre au Soudan du Sud
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro