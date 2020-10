Alteo: finies les boues rouges en mer, place aux fosses à ciel ouvert

AFP Video • 02/10/2020 à 15:53

Si ses boues rouges toxiques ne sont plus rejetées dans la Méditerranée, Alteo, leader mondial de l'alumine et fleuron de l'industrie française, a quand même du plomb dans l'aile. A Gardanne en Provence, l'usine est en redressement judiciaire et ses quelque 500 salariés subissent la fronde d'habitants de plus en plus excédés par la pollution.