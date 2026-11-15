Après huit mois loin de la scène médiatique, l'alpiniste Benjamin Védrines fait son retour en cette fin 2026. Au côtés d'un autre alpinistre français Nicolas Jean, il vient de remporter le Piolet d'Or, l'une des plus hautes distinction de l'alpinisme. Ce trophée vient récompenser leur ascension du Jannu Est (7 468 m) au Népal, une première dans l'histoire après de nombreux échecs au cours des dernières décennies.
Alpinisme : l'expédition du Jannu Est, "un tournant" pour Benjamin Védrines
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