Alors que Trump brigue un second mandat, le quatrième acte d'accusation sera-t-il le coup de grâce ?

information fournie par France 24 • 16/08/2023 à 13:13

La prochaine élection présidentielle américaine n'aura lieu qu'en novembre 2024, mais la campagne s'annonce déjà explosive. Donald Trump, favori des primaires républicaines et quatre fois inculpé, devra probablement jongler entre meetings politiques et rendez-vous au tribunal. L'ancien président, qui espère reconquérir par les urnes la Maison Blanche, est poursuivi pour avoir tenté de manipuler ce même processus électoral en 2020. Pour une analyse approfondie des démêlés judiciaires de Trump, un prélude d'une campagne explosive, Audrey Racine de FRANCE 24 reçoit Stephen Dreyfuss, avocat, ancien procureur américain et ancien président de l'Union Internationale des Avocats (UIA).