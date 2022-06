information fournie par AFP Video • 08/06/2022 à 15:56

Images de deux personnes blessées et des pompiers qui leur portent secours sur les lieux où une voiture a percuté plusieurs passants dans le centre de Berlin, tuant une personne et en blessant plus d'une douzaine d'autres. Le pronostic vital de cinq personnes est engagé. IMAGES de blessés et des pompiers