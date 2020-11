Allègement du confinement: Castex à la rencontre de commerçants à Reims

AFP Video • 28/11/2020 à 12:28

"Il faut être courageux, solidaires, fermes quand il le faut et toujours bienveillants": le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sont à Reims pour rencontrer commerçants et artisans, alors que les commerces "non essentiels" rouvrent pour ce premier temps de l'allègement du confinement.