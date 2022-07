Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal : "Nous nous préparons à la Coupe du monde avec sérénité"

information fournie par France 24 • 12/07/2022 à 21:36

France 24 reçoit Aliou Cissé, sélectionneur de l’équipe sénégalaise de football. Avec lui, les Lions de la Teranga sont devenus, au mois de février, les rois du football africain en remportant leur première Coupe d'Afrique des nations. Aliou Cissé a déjà les yeux rivés sur un autre rendez-vous, celui de la Coupe du monde au Qatar. Une compétition qu'il aborde avec "beaucoup de sérénité", mais aussi "d'humilité", et animé par l'envie "d'aller le plus loin possible".