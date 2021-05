AFP Video • 23/05/2021 à 16:33

"Ça y est, c'est officiel: Marine Le Pen n'est plus raciste !": voilà près de 50 ans qu'Ali Akbar, figure incontournable du quartier latin à Paris, vend avec humour des journaux à la criée. Mais avec l'arrivée des journaux en ligne et la pandémie de Covid-19, le franco-pakistanais n'écoule plus que quelques dizaines d'exemplaires par jour.