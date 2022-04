information fournie par AFP Video • 23/04/2022 à 10:23

Miser sur les compétences locales, c'était le premier objectif de Yassir. Cette start-up 100 % algérienne s'est lancée en 2017 et depuis, elle grandit au pas de course. Avec ses services de taxis et de livraison alimentaire, elle s'est déjà imposée en Algérie et dans le reste du Maghreb, mais ne compte pas en rester là.