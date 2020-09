Algérie: manifestation de soutien au journaliste emprisonné Khaled Drareni, jugé en appel

AFP Video • 08/09/2020 à 19:45

POUR COMPLETER VIDI1X256Z_FR ET VIDI1X25E5_FRN°1X276BJournalistes et militants des droits humains manifestent devant la Cour d'Alger leur soutien à Khaled Drareni, jugé en appel. Ils demandent la libération du journaliste indépendant, condamné le 10 août à trois ans de prison ferme pour "incitation à attroupement non armé" et "atteinte à l'unité nationale", et devenu depuis son emprisonnement le 29 mars un symbole du combat pour la liberté de la presse e, Algérie.