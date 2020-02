France 24 • 17/02/2020 à 15:21

En Algérie, un an après le début du Hirak qui a poussé vers la sortie Abdelaziz Bouteflika, et provoqué la chute d'innombrable hommes politiques et hommes d'affaires. Que reste-t-il de ce mouvement qui se cherche un second souffle depuis l'élection d'Abdelmadjid Tebboune en décembre dernier ?