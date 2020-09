Alger: 5e lundi de manifestation pour demander la libération de Khaled Drareni

AFP Video • 22/09/2020 à 13:35

Une centaine de journalistes, d'avocats, de militants, d'étudiants, d'ex-détenus et de proches du journaliste algérien indépendant Khaled Drareni manifestent devant la Maison de la Presse à Alger pour réclamer sa libération, pour le 5e lundi consécutif. Devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie, M. Drareni, 40 ans, a été condamné en appel le 15 septembre à deux ans de prison ferme pour "incitation à attroupement non armé" et "atteinte à l'unité nationale". Ce verdict a soulevé l'indignation en Algérie et au-delà.