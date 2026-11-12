Le président français Emmanuel Macron estime qu'il est trop tôt pour attribuer les alertes à la bombe qui se multiplient en Europe à des puissances étrangères, faute d'éléments suffisamment établis. "Au moment où je vous parle, nous n'avons pas d'éléments suffisamment établis pour pouvoir faire une attribution", déclare le président français à la presse, lors d'un sommet de dirigeants européens à Dublin.
Alertes à la bombe en Europe : trop tôt pour déterminer les responsables selon Macron
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