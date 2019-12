Alarme mondiale sur les feux de forêt en Amazonie

AFP Video • 20/12/2019 à 08:34

Les incendies en Amazonie ont suscité l'inquiétude au niveau mondial et attiré l'attention sur la déforestation dans la plus grande forêt tropicale de la planète. Retour sur les incendies qui ont touché l'Amazonie et d'autres écosystèmes en Amérique Latine. REVOICI UN DE NOS MEILLEURS REPORTAGES EN 2019