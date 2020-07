Airbus: une "estimation" de 1.500 emplois sauvés grâce aux aides de l'Etat (direction)

AFP Video • 01/07/2020 à 16:10

"Au moment où l'on se parle, on serait plutôt à 1.500 postes en équivalent, et encore une fois, c'est une estimation, qu'à 2.000" : Thierry Baril, directeur des ressources humaines d'Airbus, répond au secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui avait déclaré quelques heures plus tôt que les dispositifs d'aide de l'Etat devraient permettre de "sauver" 2.000 emplois, sur les 5.000 postes que l'avionneur entend supprimer en France.