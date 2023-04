Airbus et Air France relaxés mais "responsables de ce drame" (avocat des parties civiles)

information fournie par AFP Video • 17/04/2023 à 15:09

"Il faut en retenir qu'Airbus et Air France sont responsables de ce drame, certes civilement responsables et pas pénalement", réagit l'avocat de l'association Entraide et Solidarité AF447, Me Alain Jakubowicz, après l'annonce de la relaxe du constructeur européen Airbus et la compagnie Air France, poursuivis pour homicides involontaires après le crash en 2009 du vol AF447 Rio-Paris qui avait fait 228 morts. SONORE