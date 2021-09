information fournie par AFP Video • 29/09/2021 à 13:22

SONORE Avec 60 appareils commandés d'ici 2025, "l'Airbus A220 représente la plus grosse commande jamais réalisée par Air France" et "l'entrée en flotte la plus rapide" de l'histoire de la compagnie, déclare le directeur général d'Air France-KLM Benjamin Smith lors de la conférence de presse de présentation de ce nouvel avion moyen-courrier.