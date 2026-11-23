La guerre de l’eau est-elle évitable ? L’année 2026 est à marquer d’une pierre noire. Les agriculteurs, premiers consommateurs d’eau douce de la planète, font face à de lourdes pertes. En France, la loi d’urgence agricole prévoit de doubler les mégabassines, au cœur des violents affrontements de Sainte-Soline en 2023. Et si on cultivait autrement ? Si on demandait aux carottes et aux épis de blé ce dont ils ont vraiment besoin ? C’est possible et ça s’appelle l’agriculture de précision !
Agriculture de précision : sous les racines, la data
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