information fournie par AFP Video • 22/10/2024 à 16:07

"Nous allons former immédiatement appel contre ce jugement inique sur lequel j'appelle chacun à réfléchir", a déclaré mardi Me Julia Minkowski, avocate de Nicolas Bedos, suite à la condamnation de l'acteur et réalisateur à un an de prison dont 6 mois avec sursis pour agressions et harcèlements sexuels sur trois femmes entre 2018 et 2023.