AFP Video • 31/01/2021 à 13:34

Les pieds dans l'eau malgré l'interdiction d'accès aux plages, des habitants de la ville du Cap protestent contre les restrictions sanitaires en vigueur dans le pays. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent avec plus de 43.000 décès signalés et a connu une recrudescence de cas due à un variant contagieux du Covid-19.