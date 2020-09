Afrique du Sud: manifestation de soignants à Pretoria

AFP Video • 03/09/2020 à 13:58

Des soignants sud-africains manifestent à Pretoria pour réclamer une hausse des salaires et dénoncer le manque d'équipements de protection adaptés. L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le Covid-19, avec plus de 600.000 infections recensées à ce jour.