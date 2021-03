AFP Video • 17/03/2021 à 17:40

IMAGES Des centaines de Zoulous se rassemblent pour rendre hommage au roi Goodwill Zwelithini, monarque du plus grand groupe ethnique d'Afrique du Sud, lors de ses funérailles. Zwelithini était le monarque le plus ancien de l'histoire zouloue, régnant pendant un demi-siècle à travers les années d'apartheid et de transition démocratique. Il est décédé à l'âge de 72 ans, après des semaines de traitement pour une maladie liée au diabète.