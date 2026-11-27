Longtemps terre d'accueil pour ceux qui fuyaient les conflits et les persécutions, l'Afrique du Sud est devenue un pays de plus en plus hostile aux étrangers. Sur fond de chômage et de précarité, les mouvements anti-immigration gagnent du terrain. Des réfugiés sont chassés de leurs logements, des commerces sont vandalisés et des migrants sont menacés jusque dans les hôpitaux et les universités. Reportage de notre correspondante Caroline Dumay.
Afrique du Sud : la fin de l'Eldorado pour les étrangers
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