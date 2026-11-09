Le Congrès national africain (ANC), parti dominant la politique sud-africaine depuis la fin de l'apartheid, a obtenu 30,76 % des voix aux élections municipales, le pire score de son histoire, selon les résultats définitifs annoncés dimanche par la commission électorale. Aucun parti n'ayant remporté la majorité absolue dans de nombreuses municipalités, ces résultats ouvrent la voie à des négociations ardues pour former des coalitions à la tête de plusieurs grandes villes.
Afrique du Sud : la déroute de l'ANC, parti de Nelson Mandela, aux municipales
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