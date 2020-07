Afrique du Sud: file d'attente devant un cimetière de Soweto

AFP Video • 23/07/2020 à 17:49

IMAGES Des images aériennes montrent des funérailles en cours au cimetière d'Olifantsvlei à Soweto, alors que le nombre de morts du Covid-19 en Afrique du Sud continue d'augmenter. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent africain et figure parmi les cinq premiers pays au monde en termes de cas confirmés, avec plus de 400.000 infections signalées à ce jour.