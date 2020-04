Afrique du sud : dépistage dans un quartier informel de Johannesburg

AFP Video • 15/04/2020 à 14:25

En réponse à la menace posée par le nouveau coronavirus, les autorités sanitaires sud-africaines mettent en place un site de dépistage dans le quartier informel de Diepsloot, à Johannesburg. L'objectif est de contacter le plus grand nombre de personnes, tout en évitant que les cliniques ne soient surchargées, pour guetter les symptômes du COVID-19, mais aussi d'autres maladies, comme le VIH. L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique subsaharienne qui enregistre le plus grand nombre de cas d'infection du coronavirus, avec plus de 2.400 cas.