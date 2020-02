Afrique du Sud : 30 ans après la libération de Mandela, son île-prison devenue un musée incontournable

France 24 • 11/02/2020 à 10:48

Il y a trente ans en Afrique du Sud, le 10 février 1990, Nelson Mandela, héros de la lutte contre le régime de ségrégation raciale de l'Apartheid, sortait de prison après 27 ans passés derrière les barreaux. Aujourd'hui, l'île-prison de Robben Island, dans laquelle il a été interné pendant 18 ans, est devenue le musée le plus populaire du pays avec 350 000 visiteurs par an. L'institution œuvre au dialogue et à la réconciliation, mais n'est pas épargnée par les conflits sociaux qui secouent l'Afrique du Sud. Reportage de nos correspondants, Caroline Dumay et Stefan Carstens.