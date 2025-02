information fournie par AFP Video • 18/02/2025 à 08:05

De Dakar à Nairobi, en passant par Johannesburg et Abidjan, six étudiants africains de la Génération Z affichent leur optimisme et leur détermination à transformer leur pays. Nés juste avant ou après 2000, ces étudiants en urbanisme, environnement, médecine ou biologie conjuguent leurs études et un engagement associatif et politique très marqué, loin des stéréotypes d'une génération qui serait égocentrée et coupée des réalités.