Afghanistan: une attaque mortelle visant un gouverneur fait au moins 8 morts

AFP Video • 05/10/2020 à 23:40

IMAGES des lieux de l'attaque et de victimes à l'hôpital ET SONORES d'une victime et de témoinsN°8RF8UJHuit personnes sont mortes dans une attaque-suicide visant le gouverneur d'une province afghane lundi, ont déclaré des responsables, alors que le président Ashraf Ghani s'est rendu au Qatar où les pourparlers de paix continuent avec les talibans.