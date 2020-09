Afghanistan: début de négociations de paix historiques à Doha

AFP Video • 12/09/2020 à 10:38

Des négociations de paix historiques entre le gouvernement afghan et les Talibans, visant à mettre fin à 19 ans de guerre, s'ouvrent à Doha. Les négociations soutenues par les États-Unis ont lieu six mois plus tard que prévu en raison d'âpres désaccords sur un échange de prisonniers controversé convenu en février.