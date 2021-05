Affrontements entre Palestiniens et police israélienne à Jérusalem

AFP Video • 08/05/2021 à 12:23

Des affrontements entre la police anti-émeute israélienne et des centaines de Palestiniens dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem, marquent le point culminant d'une semaine de violences dans la ville sainte et en Cisjordanie occupée. Au moins 175 Palestiniens et six policiers israéliens auraient été blessés sur l'Esplanade des Mosquées et ailleurs dans l'est de Jérusalem. La police a tiré des balles en caoutchouc et des grenades incapacitantes, tandis que les Palestiniens lançaient des pierres, des bouteilles et des feux d'artifice lors des troubles sur le troisième site le plus sacré de l'Islam.