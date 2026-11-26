Des ouvriers du secteur textile bangladais affrontent la police dans les rues de Gazipur, au lendemain de l'obtention d'une augmentation de 36% du salaire minimum, à l'issue de plusieurs semaines de manifestations qui avaient perturbé la production dans ce secteur d'exportation essentiel. Des dizaines de manifestants ont bloqué des routes et défilé dans la périphérie de la capitale, Dacca, avant que la police ne les disperse à l'aide de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes.
Affrontements au Bangladesh entre des ouvriers du secteur textile et la police
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