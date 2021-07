AFP Video • 07/07/2021 à 11:25

SONORE "On a gagné et on gagnera encore" se réjouit Mila à sa sortie de l'audience. Le tribunal correctionnel de Paris a prononcé des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis contre 11 jeunes gens jugés pour avoir participé au cyberharcèlement de l'adolescente après la publication par celle-ci d'une vidéo polémique sur l'islam.