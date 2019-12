Affaire Kulik: 30 ans de réclusion pour Bardon, placé en réanimation

AFP Video • 07/12/2019 à 13:39

"On a l'impression qu'il avait avalé quelque chose." Willy Bardon, condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de la Somme pour enlèvement et séquestration suivis de mort et le viol d'Elodie Kulik, se trouve "en réanimation, dans un état grave" après avoir avalé "un produit" suite à l'énoncé du verdict.