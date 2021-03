Affaire Karachi: arrivées des avocats au tribunal avant la décision sur le sort de Balladur et Léotard

AFP Video • 04/03/2021 à 12:06

L'avocat des familles des victimes de l'attentat de Karachi Me Olivier Morice et la porte-parole des familles des victimes Sandrine Leclerc, ainsi que l'un des avocats d'Edouard Balladur Me Félix de Belloy, arrivent au palais de justice de Paris, alors que la Cour de justice de la République doit rendre sa décision sur des accusations de financement occulte visant Edouard Balladur et son ex-ministre de la Défense François Léotard, dans un volet de l'affaire Karachi, plus de 25 ans après la campagne présidentielle malheureuse de l'ancien Premier ministre.