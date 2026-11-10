 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Affaire Jensen Huang : Nvidia en danger ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 10/11/2026 à 15:06

Le géant américain des semi-conducteurs a subi un net recul en Bourse après les révélations concernant son fondateur et dirigeant Jensen Huang. Au-delà de l'impact immédiat sur le titre, cette affaire ravive les interrogations sur la gouvernance des grandes entreprises technologiques et sur leur dépendance à des dirigeants emblématiques. Les investisseurs cherchent désormais à évaluer les conséquences potentielles pour Nvidia. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion, Ecorama du 10 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

NVIDIA
168,3500 USD NASDAQ -5,78%

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Torture en Ukraine : que dit la photo de cet adolescent ?

information fournie par France 24 09 nov.
2
2

Le plafond de la prime carburant à 1.000 euros prolongé en 2027 (Lescure)

information fournie par AFP Video 09 nov.
3

COP31 : le monde face au défi climatique

information fournie par France 24 09 nov.
4

COP31: les nations insulaires du Pacifique entre peur et espoir

information fournie par France 24 09 nov.
5

Des tatamis à l'Élysée ? Teddy Riner candidat surprise à la présidentielle

information fournie par AFP 09 nov.
6
6

Drame migratoire au Sénégal: 39 personnes noyées dans le naufrage de leur pirogue

information fournie par AFP 09 nov.
1
7

Lecornu donne un coup de pouce au Smic, les syndicats entre colère et expectative

information fournie par AFP 09 nov.
34
8

Top 5 IA du 09/11/2026

information fournie par Libertify 05:00
1

Portugal : les militants pour le droit au logement proclament une victoire judiciaire

information fournie par AFP 02 nov.
2

Procès Inass Touloub: sur l'A10, un témoin "pris de panique" devant un corps "tuméfié"

information fournie par AFP 03 nov.
3
3

Goncourt: le lauréat Philippe Jaenada "joyeux" à son arrivée chez Drouant

information fournie par AFP Video 03 nov.
4

Agression dans une école à Nice: Ciotti dénonce le "laxisme" du gouvernement

information fournie par AFP Video 03 nov.
6
5

Iran : frappes américaines sur une île du détroit d'Ormuz

information fournie par AFP Video 03 nov.
6

Nouveau plafond du Livret A à 30.000 euros : ce que ça change pour votre argent !

information fournie par Ecorama 04 nov.
5
7

Alain Minc : "Quand vous sortez de France aujourd'hui, vous avez honte"

information fournie par Ecorama 04 nov.
8
8

Un A320 Dublin-Rome dérouté vers Évreux en raison d'une alerte à la bombe

information fournie par AFP 05 nov.
1

Cash Confidences : faut-il repenser le modèle économique pour sauver la planète ?

information fournie par Boursorama 14 oct.
2

Présidentielle: LFI promet 106 milliards de recettes supplémentaires pour 2027 et se dit "raisonnable"

information fournie par AFP 14 oct.
25
3

Hausse des taux d’intérêt : voici les actions les plus en danger !

information fournie par Ecorama 13 oct.
4

Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique : le point sur le troisième trimestre 2026

information fournie par Boursorama 14 oct.
1
5

Budget 2027: LFI prévoit 25 milliards d'euros pour réduire la dette (Mélenchon)

information fournie par AFP Video 14 oct.
5
6

Voici pourquoi le décrochage de l’économie française se confirme

information fournie par Ecorama 14 oct.
4
7

La France est-elle désormais la première menace pour l’euro ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
3
8

Trade ou Pas Trade : valeurs de l'IA, Eurostoxx, S&P500, Wolters Kluwer, Engie, Schneider, Vusion

information fournie par SG Bourse 14 oct.

5 commentaires

  • 17:02

    Si espionnage, les chinois nieront e/ou ne diront rien.
    Quand a l'adultère pas de quoi fouetter un chat.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank