information fournie par AFP Video • 11/03/2025 à 20:12

"On se sent enfin entendus. C'est pas des caprices de parents, c'est pas des lubies de parents, non, il y a vraiment eu un problème," dit Marie, la mère d'Evaëlle, réagissant aux 18 mois de prison avec sursis requis par la procureure à l'encontre de l'enseignante de sa fille, jugée pour harcèlement moral sur mineurs.