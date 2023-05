information fournie par AFP Video • 17/05/2023 à 10:18

L'avocate de Nicolas Sarkozy, Me Jacqueline Laffont, annonce que l'ancien président va se pourvoir en cassation, après sa condamnation par la cour d'appel de Paris à trois ans de prison, dont un an ferme, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. SONORE