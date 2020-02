Affaire Crypto AG: "Le coup du siècle"

France 24 • 12/02/2020 à 09:32

Dans la presse, ce mercredi 12 février, la victoire de Bernie Sanders à la primaire démocrate du New Hampshire. Les révélations du Washington Post de l'espionnage, par les services secrets américains et allemands d'une centaine de pays, via une société suisse. Celles de Mediapart sur une «taupe» française dans l'organisation Etat islamique. Et l'adolescence des vaches.