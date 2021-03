Affaire Bygmalion : arrivée au tribunal de Thierry Herzog et Jérôme Lavrilleux

AFP Video • 17/03/2021 à 14:13

IMAGESMaître Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, et Jérôme Lavrilleux, ancien directeur adjoint de la campagne présidentielle de 2012, arrivent au tribunal correctionnel de Paris pour l'ouverture du procès Bygmalion. Après sa récente condamnation dans l'affaire des "écoutes", l'ancien chef de l'Etat, absent à l'audience, est jugé avec 13 autres prévenus pour "financement illégal de campagne électorale", un délit pour lequel il encourt un an d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende.