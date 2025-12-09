 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Adoption du budget de la Sécu: "d'abord" la victoire "du Parlement lui-même" (Faure)

information fournie par AFP Video 09/12/2025 à 20:31

"Cette victoire, elle est d'abord celle du Parlement lui-même", commente le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, après l'adoption en nouvelle lecture du budget de la Sécurité sociale, au terme d'un long suspense. SONORE

Budget France
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Placements : encore une bonne année pour les marchés obligataires ?

information fournie par Boursorama 02 déc.
2

Thomas Mulliez (PDG de Veuve Clicquot) : "Nous sommes le numéro un du champagne sur le marché américain !"

information fournie par Ecorama 14:00
3

Trump reproche à Zelensky de n'avoir "pas lu la proposition" de paix pour l'Ukraine

information fournie par AFP Video 08 déc.
4

France : la laïcité a 120 ans

information fournie par France 24 00:13
5

Après les critiques de Trump, les Européens affichent leur solidarité avec Zelensky

information fournie par AFP 01:07
47
6

En Chine, un excédent record de 1 080 milliards de dollars pour la première fois

information fournie par France 24 01:03
1
7

Top 5 IA du 08/12/2025

information fournie par Libertify 05:00
8

Rédaction d’un testament : conditions, formes et coût

information fournie par Tout sur mes finances  11:48
1

Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo

information fournie par AFP 01 déc.
2

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 01 déc.
3

Sri Lanka : le bilan des inondations et glissements de terrain grimpe à 153 morts

information fournie par AFP 29 nov.
4

Placements : encore une bonne année pour les marchés obligataires ?

information fournie par Boursorama 02 déc.
5

Thomas Mulliez (PDG de Veuve Clicquot) : "Nous sommes le numéro un du champagne sur le marché américain !"

information fournie par Ecorama 14:00
6

Trump assure que Poutine "veut mettre fin à la guerre" en Ukraine

information fournie par AFP 04 déc.
59
7

Macron dit à Xi que la capacité à coopérer sur l'Ukraine est "déterminante"

information fournie par AFP Video 04 déc.
1
8

C'est "l'abattement" réagit le frère de Christophe Gleizes après sa condamnation

information fournie par AFP Video 03 déc.
1

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
2

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
3

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
4

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
5

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
6

Comment le réchauffement climatique va-t-il impacter la Bourse ?

information fournie par Boursorama 19 nov.
7

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
8

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank