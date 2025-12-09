"Cette victoire, elle est d'abord celle du Parlement lui-même", commente le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, après l'adoption en nouvelle lecture du budget de la Sécurité sociale, au terme d'un long suspense. SONORE
Adoption du budget de la Sécu: "d'abord" la victoire "du Parlement lui-même" (Faure)
