Adélaïde: les Australiens se pressent dans les magasins avant le confinement

AFP Video • 18/11/2020 à 11:44

IMAGESLes habitants d'Adélaïde se pressent dans les magasins pour préparer le confinement de six jours mis en place par l'Etat d'Australie-Méridionale à compter de mercredi minuit dans la ville pour tenter de circonscrire la récente flambée de cas de coronavirus. Les écoles, les restaurants et les usines doivent fermer et les habitants de l'ensemble de l'Etat sont tenus de rester chez eux.