Quelque 106.000 personnes ont manifesté samedi en France, dont 24.000 à Paris, lors de l'acte V du mouvement social, selon le ministère de l'Intérieur. L'intersyndicale jeune a dénombré de son côté 200.000 manifestants en France, dont 100.000 à Paris, dans une mobilisation inférieure à la semaine précédente. Une nouvelle journée de grève et de manifestations est prévue le 17 novembre.
Acte V de la mobilisation sociale : entre 24.000 et 100.000 manifestants à Paris
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