Accord Etats-Unis/talibans: "Il n'y aura plus de violence ni de chaos" en Afghanistan (Pompeo)

AFP Video • 29/02/2020 à 19:09

Le Secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo envoie un message au peuple afghan, lors d'un discours à Doha au Qatar, après la signature d'un accord historique entre les Etats-Unis et les talibans: "c'est votre moment". Il promet que l'accord complexe, visant à mettre fin à la plus longue guerre de l'histoire des Etats-Unis, signifiera qu'"il n'y aura plus de violence ni de chaos" en Afghanistan.