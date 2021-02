France 24 • 05/02/2021 à 10:14

Canal+ et la Ligue de football professionnel de football ont fini par trouver un accord in extremis : la chaîne cryptée va diffuser les matchs de championnat jusqu'à la fin de la saison et injectera du cash rapidement. De quoi donner un bol d'air à des clubs de foot asphyxiés. Mais tout n'est pas encore pour autant réglé. Décryptage.