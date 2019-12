France 24 • 16/12/2019 à 10:25

La hache de guerre est-elle enterrée entre les États-Unis et la Chine ? Après l'accord commercial de principe annoncé vendredi par Washington et Pékin, la trêve a commencé. Les États-Unis espèrent doubler leurs exportations vers la Chine et renoncent à imposer de nouveaux tarifs douaniers. Mais à long terme, la tendance est clairement à un découplage des économies des deux grandes puissances.