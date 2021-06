A Washington, les pistes de danse bondées avec la fin des restrictions

AFP Video • 13/06/2021 à 16:07

Les fêtards sont de retour sur la piste de danse d'un club de Washington, DC, alors que les autorités viennent de lever les restrictions liées au Covid-19, permettant aux bars, discothèques et salles de divertissement de la capitale américaine d'opérer à pleine capacité. "Je viens de taper dans la main d'un étranger", se réjouit Aimee Bailey, une habitante locale : "on est tellement contents de pouvoir être les uns à côté des autres". Le propriétaire Bill Spieler partage son enthousiasme, mais avoue être "nerveux", son club n'ayant pas accueilli de foule en intérieur pour danser pendant plus d'un an.