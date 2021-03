A Wall Street, le Nasdaq grimpe, le Dow Jones et le S&P 500 à des records

AFP Video • 12/03/2021 à 07:58

La Bourse de New York accélère la cadence, profitant de la bonne santé boursière des grandes valeurs technologiques et de l'espoir d'un retour rapide de la croissance aux Etats-Unis après la signature par Joe Biden d'un nouveau plan de relance. Selon des résultats provisoires à la clôture, le Nasdaq a gagné 2,52% à 13.398,67 points. Le Dow Jones Industrial Average est monté de 0,58% à 32.485,20 points et le S&P 500 de 1,04% à 3.939,33 points, les deux indices terminant à des records.