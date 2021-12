A Vienne, les négociations sur le nucléaire iranien misent en pause

information fournie par AFP Video • 03/12/2021 à 20:24

IMAGES Les négociations sur l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien sont mises en pause pour permettre aux pays européens de faire le point sur les propositions présentées par Téhéran et la reprise "probable" lundi des pourparlers. Conclu en 2015 entre la République islamique et des grandes puissances (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Allemagne, Royaume-Uni), l'accord sur le nucléaire iranien est moribond depuis le retrait unilatéral des Etats-Unis en 2018 et le rétablissement de sanctions, poussant en riposte Téhéran à se détacher de la plupart de ses engagements.