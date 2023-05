information fournie par AFP Video • 24/05/2023 à 17:04

À un an des JO de Paris-2024, un exercice de gestion de crise a été mené dans la nuit de mardi à mercredi dans l'enceinte de La Défense Arena, près de Paris, qui accueillera les épreuves de natation et de water-polo. Plus de 300 intervenants et 150 bénévoles ont participé à une simulation de l’effondrement d’une tribune.